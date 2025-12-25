https://news.day.az/azerinews/1805036.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
