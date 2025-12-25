https://news.day.az/azerinews/1805254.html “Opel” ağaca çırpılıb arxa düşdü - Sürücünün vəziyyəti ağırdır - FOTO Tovuzda ağır yol qəzası baş verib. Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonunun Əlimərdanlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ilk olaraq ağaca çırpılıb, daha sonra isə arxa düşüb. Nəticədə sürücü ağır vəziyyətdə Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
“Opel” ağaca çırpılıb arxa düşdü - Sürücünün vəziyyəti ağırdır - FOTO
Tovuzda ağır yol qəzası baş verib.
Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonunun Əlimərdanlı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ilk olaraq ağaca çırpılıb, daha sonra isə arxa düşüb.
Nəticədə sürücü ağır vəziyyətdə Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре