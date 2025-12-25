“Opel” ağaca çırpılıb arxa düşdü

Tovuzda ağır yol qəzası baş verib.

Day.Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonunun Əlimərdanlı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, "Opel" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq ilk olaraq ağaca çırpılıb, daha sonra isə arxa düşüb.

Nəticədə sürücü ağır vəziyyətdə Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.