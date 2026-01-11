“Barselona” və “Real Madrid” üz-üzə gələcəklər - İspaniya Superkuboku
Bu gün futbol üzrə İspaniya Superkubokunda final oyunu keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, həlledici qarşılaşmada "Barselona" və "Real Madrid" komandaları üz-üzə gələcəklər.
Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərindəki "Kral Abdulla Sports Siti" stadionunda oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Kataloniya təmsilçisinin heyətində Ronald Arauxo, Andreas Kristensen və Qavi zədə səbəbindən matçı buraxacaqlar. Madrid klubunda isə Eder Militaonun oynamayacağı dəqiqdir. Trent Aleksander-Arnold və Antonio Rüdigerin isə meydana çıxıb-çıxmayacağı sual altındadır.
Qeyd edək ki, yarımfinalda "Barselona" "Atletik"i, "Real Madrid" isə "Atletiko"nu mübarizədən kənarlaşdırıb.
