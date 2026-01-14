İrana məxsus yük gəmisi Xəzərdə qəzaya uğradı
Xəzər dənizində İrana məxsus yük gəmisi qəzaya uğrayıb.
Day.Az Trend-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistanın XİN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yanvarın 14-də Türkmənistanın Sahil Mühafizə xidmətinə Xəzərdə qəzaya uğramış "Rona" yük gəmisindən SOS siqnalı daxil olub.
"Dənizçilik qaydalarını tənzimləyən beynəlxalq normalara uyğun olaraq, fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması ilə məşğul olan Türkmənistanın dövlət qurumları tərəfindən insanların xilas edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.
Vaxtında həyata keçirilmiş əməliyyatlar nəticəsində gəmidə olan 14 nəfərin hamısı xilas edilib. İlkin məlumata görə, onlar İran və Hindistan vətəndaşlarıdır",- deyə bəyanatda qeyd olunub.
Hazırda Türkmənistan tərəfi beynəlxalq qaydalarda nəzərdə tutulan müvafiq prosedurları həyata keçirir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре