Dekabrda OPEC-in neft hasilatı artıb Dekabrda Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) üzrə xam neft hasilatı əvvəlki aya nisbətən 105 min barel artaraq gündəlik 28 milyon 564 min barelə çatıb. AZƏRTAC OPEC-in hesabatına istinadla xəbər verir ki, təşkilat üzrə ötən ay hasilatın ən böyük artımı İraqda, ən böyük azalma isə Venesuelada baş verib.
Hesabat ayında OPEC və bəzi qeyri-OPEC ölkələrindən ibarət OPEC+ qrupunun xam neft hasilatı noyabrla müqayisədə 238 min barel azalaraq gündəlik 42 milyon 831 min barel təşkil edib.
