Türkiyə klubu Kərəm Dəmirbayla vidalaşıb

Türkiyənin "Eyüpspor" komandası Kərəm Dəmirbayla vidalaşıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki,bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 32 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

Kərəm Dəmirbay ötən ilin yayında "Qalatasaray"dan "Eyüpspor"a keçmişdi.