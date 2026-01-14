https://news.day.az/azerinews/1809437.html Türkiyə klubu Kərəm Dəmirbayla vidalaşıb Türkiyənin "Eyüpspor" komandası Kərəm Dəmirbayla vidalaşıb. AZƏRTAC xəbər verir ki,bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 32 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Kərəm Dəmirbay ötən ilin yayında "Qalatasaray"dan "Eyüpspor"a keçmişdi.
Türkiyə klubu Kərəm Dəmirbayla vidalaşıb
Türkiyənin "Eyüpspor" komandası Kərəm Dəmirbayla vidalaşıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki,bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. 32 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Kərəm Dəmirbay ötən ilin yayında "Qalatasaray"dan "Eyüpspor"a keçmişdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре