"Barselona"nın və İspaniya millisinin gənc superulduzu Lamin Yamal verdiyi açıqlama ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçu mənəvi dəyərlər və inanc mövzusunda fikirlərini bölüşərək bildirib ki, ibadət məkanları insana daxili rahatlıq bəxş edir. "Dininizdən asılı olmayaraq, məscidə getmək ruha rahatlıq gətirir. Biz müsəlmanlar üçün isə bu hiss daha güclüdür", - deyə Yamal qeyd edib.
Gənc futbolçunun bu səmimi açıqlaması sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb, izləyicilər onun düşüncələrini təqdir edərək çoxsaylı rəylər yazıblar. Lamin Yamalın meydandakı çıxışı ilə yanaşı, şəxsi baxışları da alqışlanıb.
