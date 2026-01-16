https://news.day.az/azerinews/1809871.html Nadejda İsmayılovanı “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib Nadejda Vasilyevna İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında jurnalistika sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə Nadejda Vasilyevna İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
Nadejda İsmayılovanı “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib
Nadejda Vasilyevna İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında jurnalistika sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə Nadejda Vasilyevna İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре