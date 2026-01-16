https://news.day.az/azerinews/1809959.html Tovuzun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Tovuzun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İB məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Şəmkir RQİİ-nin Tovuz Xidmət Sahəsində Tovuz AQPS-nın "Tovuz Əhali" ölçü qovşağından qidalanan Aşağı Öysüzlü kəndi ərazisində PE - 250 mm-lik orta təzyiqli qaz xəttində aşkar olunmuş qaz sızmanın aradan qaldırılması ilə əlaqədar olaraq göstərilən qaz xəttindən qidalanan Əlibəyli, Hacallı, Yuxarı Mülkülü, Aşağı Öysüzlü, Yuxarı Öysüzlü kəndlərinin 19.01.2026-cı il tarixdə saat 10:00-dən işlər başa çatanadək qaz təminatının (təqribən 3000 abonent) daxildən dayandırılacaqdır.
