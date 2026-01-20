Yeni Günəşli qəsəbəsində güclü qar yağır

Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsində güclü qar yağır.

Day.Az xəbər verir ki, qarın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. 

Həmin görüntüləri təqdim edirik: 