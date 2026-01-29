Qurban Qurbanov hesabla bağlı məyusdur

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov 5-0 hesablı oyunla bağlı məyusluğunu gizlətmir.

Day.Az xəbər verir ki, "Enfild" stadionunda "Liverpul"a qarşı keçirilən gərgin oyunda "Qarabağ" böyük hesabla rəqibə uduzur.

Qurban Qurbanovun məyusluğunu əks etdirən görüntüləri təqdim edirik: