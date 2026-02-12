Evdə ayaqyalın gəzənlərdə bu xəstəlik olur
Evdə ayaqyalın gəzmək bir çox insana rahatlıq versə də, mütəxəssislərin fikrincə bu vərdiş fərqinə varmadan topuq ağrısını artıra bilər.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, xüsusilə sərt səthlərdə qorunmayan ayaqlar ayağın altındakı toxumanı gərginləşdirə və səhərlər hiss olunan kəskin ağrını gücləndirə bilər.
Bir çox insan oyandıqda dabanlarında kəskin ağrı hiss edir, sanki ona mismar sancılır, lakin bu ağrının arxasında böyük problem dayanır. Bu ağrı barmaqlara qədər uzana bilər. Bu, elastikliyin itməsinin başlanğıcıdır. Bədən buradakı mikroskopik cırıqları bərpa etmək üçün kalsium yığır və həmin nahiyədə tikanlı çıxıntı əmələ gəlir. Beləliklə, tikan ağrının səbəbi deyil, bədənin özünü bərpa etməyə çalışarkən yaratdığı bir nəticədir.
Mütəxəssislər bildirir ki, xəstələrin bir neçə dəqiqə gəzdikdən sonra "rahatlıq hissi" yaşadıqlarını görüb həkimə müraciət etməməsi yanlışdır. Bu cür insanlar evdə qalın corabdan istifadə etməli, ayaqqabı seçimlərinə fikir verməlidirlər.
Dabanınızı yerə sərt vuraraq barmağı "qırmağa" çalışmaq kimi bir çox səhv inanc var. Bunu etməyin! Bu üsul həmin nahiyədə şişkinliyi və cırılmanı artırır, sağalmanı gecikdirir. Həll yolu "sındırmaq" deyil, nahiyənin yumşaldılması və dartılmasıdır. Xəstəlik 99% əməliyyat olmadan müalicə edilə bilər.
Ən əsası isə bunları edin:
Məşq: Ayağı buzlu su şüşəsi ilə fırlatmaq və ya dəsmal ilə dartmaq.
ESWT (Şok Dalğası Terapiyası): Səs dalğalarını çöldən dabana tətbiq etməklə sağalmanı başlatmaq.
Düzgün ayaqqabı: Heç vaxt sərt səthlərdə qapalı məkanda ayaqyalın gəzməyin, həmişə içərisi yumşaq olan ayaqqabılar seçin.
