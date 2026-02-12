https://news.day.az/azerinews/1815594.html Arda Güler sevgilisi ilə Parisdə GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO "Real Madrid"in türkiyəli futbolçusu Arda Güler sevgilisi Duru Nayman ilə birlikdə Fransanın paytaxtı Parisdə görüntülənib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, cütlüyün şəhər gəzintisi zamanı çəkilən video yayılıb və qısa zamanda diqqət çəkib. Onların səmimi görüntüləri izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Arda Güler sevgilisi ilə Parisdə GÖRÜNTÜLƏNDİ - VİDEO
"Real Madrid"in türkiyəli futbolçusu Arda Güler sevgilisi Duru Nayman ilə birlikdə Fransanın paytaxtı Parisdə görüntülənib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, cütlüyün şəhər gəzintisi zamanı çəkilən video yayılıb və qısa zamanda diqqət çəkib. Onların səmimi görüntüləri izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Kameranın obyektivini onlara tuşlandığını görən cütlük bu anları gülüşlə qarşılayıb.
İzləyicilər Arda və Duruya xoş arzularını çatdırıb, paylaşıma çoxsaylı bəyəni və şərhlər yazıblar.
Qeyd edək ki, Arda Güler həm futbol karyerası, həm də şəxsi həyatı ilə tez-tez medianın diqqət mərkəzində olur.
