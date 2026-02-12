https://news.day.az/azerinews/1815757.html İsmayıllıda zəlzələ olub İsmayıllıda 3.2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələ yerli vaxtla 17:54:53 qeydə alınıb. Bildirilib ki, Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, İsmayıllı stansiyasından 17 km şimal-qərbdə, İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
