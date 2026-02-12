İsmayıllıda zəlzələ olub

İsmayıllıda 3.2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələ yerli vaxtla 17:54:53 qeydə alınıb.

Bildirilib ki, Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, İsmayıllı stansiyasından 17 km şimal-qərbdə, İsmayıllı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb.