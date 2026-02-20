https://news.day.az/azerinews/1817418.html Azərbaycanda "kupça" almaq neçəyə başa gəlir? - QİYMƏTLƏR Mənzil üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə elektron çıxarışın (kupçanın) verilməsi üçün dövlət rüsumunun məbləği 50 manat təşkil edir. Day.Az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, çıxarışın hazırlanma müddətindən asılı olaraq əlavə xidmət haqları tətbiq olunur.
Azərbaycanda "kupça" almaq neçəyə başa gəlir? - QİYMƏTLƏR
Mənzil üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə elektron çıxarışın (kupçanın) verilməsi üçün dövlət rüsumunun məbləği 50 manat təşkil edir.
Day.Az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, çıxarışın hazırlanma müddətindən asılı olaraq əlavə xidmət haqları tətbiq olunur.
Belə ki, sənəd 10 iş gününə təqdim edildikdə 36 manat, 7 iş gününə 54 manat, 3 iş gününə 72 manat, 1 iş gününə hazırlandıqda isə 108 manat ödəniş tələb edilir.
Mənzilə dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) verilməsi üçün 75 manat dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре