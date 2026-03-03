https://news.day.az/azerinews/1819622.html İrandan Azərbaycana ümumilikdə 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO İrandan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsi davam edir. Day.Az xəbər verir ki, 28 fevral 8.00-dan - 3 mart saat 10:00-dək İrandan müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla ümumilikdə 615 nəfər təxliyə olunub.
Belə ki, 157 Azərbaycan, 150 Çin, 127 Rusiya , 656Pakistan, 52 Tacikistan, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 7 Gürcüstan, 6 BƏƏ, 5 Serbiya, 4 İordaniya, 3 Qətər, 3 Banqladeş vətəndaşı təxliyə olunub.
Siyahıda həmçinin Fillipin, Nepal, Qazaxıstan, Fransa və Özbəkistanın hər biri üzrə 5 vətəndaş yer alıb. Türkiyə, İtaliya, Polşa, Tunis, Livan, Hindistan və Braziliyadan isə hər ölkə üzrə 1 nəfər təxliyə edilib.
