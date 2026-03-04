"BMW" yüz minlərlə avtomobili geri çağırır
Alman avtomobil istehsalçısı BMW yanğın riski ilə bağlı dünya miqyasında 330 mindən çox avtomobili geri çağıracağını açıqlayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şirkətin sözçüsü bildirir ki, hələlik bu təhlükə ilə bağlı heç bir hadisə qeydə alınmayıb.
Geri çağırış Almaniyanın KBA nəqliyyat tənzimləyicisinin məlumatına əsaslanır və beş fərqli modeli - i5, 5 Series, M5, i7 və 7 Series əhatə edir. Problem tablodakı naqillərin səhv yerləşdirilməsi ilə bağlıdır.
2022-ci ilin iyunundan 2025-ci ilin dekabrına qədər istehsal olunan avtomobillər geri çağırışa daxildir və onların təhlükəsizlik baxımından yoxlanılması tövsiyə edilir.
Qeyd edək ki, BMW 2024-cü ilin sonunda əyləc sistemi nasazlığı səbəbindən 1,5 milyon avtomobili geri çağırmış və bu, şirkətin ilin proqnozlarını aşağı salmışdı.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре