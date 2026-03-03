https://news.day.az/azerinews/1819782.html Bakının bu ərazisində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq - Sürücülərin nəzərinə Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Süleyman Vəzirov küçəsinin Fəzail Bayramov küçəsindən Sənan Kərimov küçəsinədək olan hissəsində əsaslı təmir işləri aparılacaq. Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Bakının bu ərazisində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq - Sürücülərin nəzərinə
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Süleyman Vəzirov küçəsinin Fəzail Bayramov küçəsindən Sənan Kərimov küçəsinədək olan hissəsində əsaslı təmir işləri aparılacaq.
Bu barədə Day.Az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, əsaslı təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, 4 mart saat 08:00-dan saat 22:00-dək nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq.
Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, qeyd olunan ərazidə hərəkət zamanı diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etmələri xahiş olunur.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре