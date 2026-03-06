Atəş altında enerji - niyə indiki böhran əvvəlkilərdən daha təhlükəlidir
Neft bazarı çox vaxt özünü soyuqqanlı və hətta bir qədər kinayəli göstərməyi bacarır. O, inqilablar görüb, sanksiya savaşlarından keçib, pandemiyanın şokunu yaşayıb, dəniz daşımalarının iflicini müşahidə edib. Amma elə bir həssas damar var ki, ora toxunanda nəticələr qaçılmaz olur: Fars körfəzi və Hörmüz boğazı. Orada genişmiqyaslı müharibə alovlananda söhbət artıq kotirovkaların dalğalanmasından getmir. Söhbət bir neçə günə inflyasiyaya, logistika iflicinə, büdcə boşluqlarına və siyasi silkələnmələrə çevrilə biləcək sistemli nasazlıq riskindən gedir.
Hazırda məhz bu ssenari nəzəriyyə olmaqdan çıxır. İran ətrafında gərginliyin artması qlobal iqtisadiyyatın iki əsas dayağına zərbə vurub: enerji sektoruna və daşımalar sisteminə. Birja qrafiklərində hələ də müəyyən pauzalar, geriçəkilmələr görünə bilər. Amma təchizat zəncirinin fiziki reallığında fasilə anlayışı yoxdur. Orada ya hər şey hərəkətdədir, ya da sistem dayanır.
Bu məqalədə məntiqi daha sərt, səbəb-nəticə əlaqələrini daha açıq, rəqəmləri isə daha konkret təqdim edərək izah edirik: niyə bu müharibə əvvəlki böhranların bir çoxundan daha təhlükəlidir.
Bazar niyə hələ partlamayıb, halbuki risk böyükdür
İlk baxışdan qəribə görünə bilər: İran ətrafında müharibə riskləri artdığı halda bazar dərhal "kosmosa uçmadı". 2022-ci ildə Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra neft qısa müddətdə 100 dolları keçdi, ABŞ-da yanacaq qiymətləri sosial həssas sıçrayışa səbəb oldu. O zaman təhlükə altında milyonlarla barel tədarük vardı. Amma əsas amil qorxu idi: bazar sanksiyaların harada dayanacağını, eskalasiyanın hansı həddə çatacağını, panikanın nə vaxt nəzarətdən çıxacağını bilmirdi.
İndi də qorxu var. Sadəcə, o, bir neçə "amortizator"la balanslaşdırılır.
Birincisi. 2025-ci ildə qlobal hasilat nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. 2026-cı ildə isə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin proqnozlarına görə, ciddi və uzunmüddətli fasilələr baş verməsə, dünya üzrə təklif gündəlik əlavə 2,4-2,5 milyon barel arta bilər. Bu, bazarın psixoloji olaraq son ana qədər bir fikrə sığınmasına imkan verir: dünyada ümumilikdə neft var, məsələ onun lazım olan nöqtəyə nə qədər tez çatdırılmasıdır.
İkincisi. Tələb postpandemiya dövründəki kimi partlayıcı templə artmır. O vaxt iqtisadiyyatların bərpası istehlakı yuxarı itələyirdi. 2026-cı il daha mülayim artım ili kimi qiymətləndirilir. Söhbət yüz minlərlə bareldən gedir, milyonlarla deyil.
Üçüncüsü. ABŞ-ın strateji neft ehtiyatı və yüksək cari hasilatı qalır. Bu, sehrli çubuq deyil, amma spekulyativ isteriyanı soyudan faktordur. Oyunçular anlayır ki, Vaşinqtonun əlində alətlər var, hərçənd məhduddur. 2026-cı ilin fevralında Strateji Neft Ehtiyatlarında təxminən 415 milyon barel səviyyəsi qorunurdu.
Lakin bütün bu amortizatorlar yalnız o vaxta qədər işləyir ki, böhran gözlənti müstəvisindən çıxıb real fiziki çatışmazlıq mərhələsinə keçməsin.
Hörmüz: simvol yox, infrastruktur arteriyası
Hörmüz boğazı tez-tez "dar boğaz" kimi təsvir edilir. Bu, metafora deyil, texnoloji reallıqdır. Buradan keçən xam neft və yanacaq axınlarının miqyası o qədər böyükdür ki, onları alternativ marşrutlarla qısa müddətdə əvəzləmək mümkün deyil.
ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyasının qiymətləndirmələrinə görə, 2024-cü ildə və 2025-ci ilin ilk rübündə Hörmüzdən dünya üzrə dəniz yolu ilə daşınan neft ticarətinin dörddə birindən çoxu keçib. Qlobal neft və neft məhsulları istehlakının təxminən beşdə biri bu marşrutdan asılıdır. Eyni zamanda dünya üzrə mayeləşdirilmiş təbii qaz ticarətinin təxminən beşdə biri də bu boğazdan keçir və bu axının mühüm hissəsi Qətərlə bağlıdır.
Məhz buna görə Hörmüzdə "qismən ləngimə" bəzən bir infrastruktur obyektinə edilən tək hücumdan daha təhlükəlidir. Zavodu bərpa etmək olar. Terminalı yenidən qurmaq olar. Amma sığorta şirkətləri tarifləri qaldıranda, gəmi sahibləri donanmanı geri çəkəndə, kapitanlara marşrutun təhlükəsizliyinə zəmanət olmadığı barədə siqnallar veriləndə, tədarük dağıntıya görə yox, risk etməmək qərarına görə azalır.
Və bu proses artıq başlayıb. İnformasiya məkanında hərəkətin azalması və sığorta haqlarının artması barədə siqnalların görünməsi bazarın fiziki olaraq "daha bahalı və daha yavaş" rejimə keçdiyini göstərir. Enerji sektorunda isə "daha bahalı və daha yavaş" çox tez "daha qıt" demək olur.
Niyə bu böhran 2022-ci ildən daha təhlükəlidir
2022-ci ildə bazar sanksiyalar və Rusiya ətrafında hərbi risklərdən zərbə aldı. Amma təhlükənin strukturu fərqli idi.
Rusiya böyük tədarükçü idi və qalır. Lakin marşrut coğrafiyası daha şaxələndirilmişdir: Baltik, Qara dəniz, boru kəmərləri, daha sonra "kölgə donanması" və uzanan alternativ yollar. Ağrılı idi, amma yenidən qurula bildi.
Hörmüzün alternativi isə daha məhduddur.
Əgər boğazdan keçid həftələrlə qeyri-sabitləşərsə və ya kəskin azalarsa, eyni anda zərbə altında qalır:
Fars körfəzindən ixrac,
Qətərdən LNG tədarükü,
neft-kimya xammalı və emal məhsulları,
Yaxın Şərq həcmlərindən struktur asılılığı olan Asiyanın enerji təhlükəsizliyi.
2025-ci ildə Asiya Yaxın Şərq ölkələrindən gündəlik təxminən 14,74 milyon barel idxal edib. Ümumi idxal isə 25 milyon barel ətrafında olub. Yəni təxminən 60 faiz. Yaponiya və Cənubi Koreyada asılılıq daha yüksəkdir: müvafiq olaraq təxminən 95 faiz və 70 faiz.
Belə bir sistem əsas nəqliyyat arteriyasına zərbə alanda effekt zəncirvari yayılır: neft emalından elektrik istehsalına, inflyasiyadan valyuta məzənnələrinə, dövlət büdcələrindən sosial sabitliyə qədər.
Hörmüzdən keçən neft və LNG həcmlərinin miqyası nəzərə alınarsa, ən həssas bölgənin məhz Asiya olması təəccüblü deyil. Ehtiyatlar mövcud olsa belə, sənaye və qiymətlər çox tez reaksiya verir.
Neft, qaz və inflyasiyanın ikinci dalğası
Məsələ təkcə neftin qiymətində deyil. Enerji sektoru iqtisadiyyatda multiplikator rolunu oynayır.
Neft demək olar ki, hər məhsulun qiymətində nəqliyyat komponentini formalaşdırır. Qaz və LNG isə elektrik enerjisi və istilik xərclərinə təsir edir. Bu da sənayenin maya dəyərinə birbaşa yansıyır.
Hörmüz ətrafında risk artanda sıçrayış eyni anda üç istiqamətdə baş verir:
Brent və WTI üzrə kotirovkalar,
tanker fraxtı və sığorta haqları,
xüsusilə LNG-nin balanslaşdırıcı rol oynadığı regionlarda qaz qiymətləri.
Birja hər dəqiqə kəskin reaksiya verməsə belə, sığorta, fraxt və gecikmələr real tədarük inflyasiyası yaradır. Bu inflyasiya isə gec-tez istehlakçı qiymətlərində öz əksini tapır.
ABŞ-də Prezident Donald Tramp üçün bu məsələ siyasi baxımdan həssasdır. Seçici fraxt qrafiklərinə baxmır, yanacaqdoldurma məntəqəsindəki qiymətə baxır. Əgər yanacaq bahalaşırsa, xarici siyasət addımları dərhal geosiyasi arqumentlərlə yox, həyat səviyyəsinin dəyəri prizmasından qiymətləndirilir. Enerji böhranı belə məqamlarda yalnız iqtisadi yox, həm də daxili siyasi sınağa çevrilir.
ABŞ-nin "ehtiyat gücü": böyükdür, amma sonsuz deyil
Çox vaxt belə bir illüziya yaranır ki, ABŞ bir qərarla "bazarı neftə qərq edə" bilər. Reallıq isə daha mürəkkəbdir.
Bəli, ABŞ-də hasilat yüksək səviyyədə qalır. ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyasının məlumatlarına görə, 2025-ci ildə aylıq istehsal göstəriciləri təxminən 13,1-13,9 milyon barel diapazonunda dəyişib. Lakin ilin sonuna doğru azalma qeydə alınıb. "Reuters" agentliyi EIA-ya istinadla bildirirdi ki, 2025-ci ilin dekabrında hasilat təxminən 13,66 milyon barel olub və bu, 2025-ci ilin iyunundan bəri ən aşağı göstəricidir.
Bəli, strateji ehtiyat mövcuddur. Amma:
SPR sonsuz deyil və aylarla Fars körfəzində sistemli itkiləri kompensasiya etmək üçün nəzərdə tutulmayıb;
ehtiyatların bazara buraxılması qiymətlərə təsir edir, amma marşrut, sığorta və fiziki çatdırılma riskini aradan qaldırmır;
2026-cı ildə ehtiyatlar tarixi maksimumda deyil və hər iri həcmli buraxılış siyasi mübahisə mövzusuna çevrilir.
Eyni zamanda ABŞ daxili bazarının operativ mənzərəsi göstərir ki, sistem balansın sərhədində işləyir. Emal gücü, benzin və dizel ehtiyatları, kommersiya xam neft stokları, idxal axınları hamısı incə tarazlıq üzərindədir.
27 fevral 2026-cı ildə başa çatan həftə üzrə Weekly Petroleum Status Report-da EIA bildirirdi:
Neftayırma zavodlarının yüklənmə səviyyəsi təxminən 89,2 faiz;
emal həcmi gündəlik 15,8 milyon barel;
kommersiya xam neft ehtiyatları 439,3 milyon barel;
son dörd həftə üzrə neft məhsullarının ümumi istehlakı gündəlik təxminən 21,0 milyon barel və bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,2 faiz yüksəkdir.
Bu rəqəmlər bir şeyi açıq göstərir: ABŞ zərbəni yumşalda bilər, amma qlobal şok fiziki çatışmazlığa çevrilərsə, onu "ləğv" etmək imkanında deyil.
OPEC+, "artıq neft" və zaman problemi
"Bazarda artıq neft var" arqumenti yalnız o halda işləyir ki, həmin artıq həcmlər tez bir zamanda lazım olan nöqtədə real barelə çevrilsin.
Hörmüz probleminin mahiyyəti təkcə həcm deyil, həm də tədarük coğrafiyasıdır. Kağız üzərində artıq təklif ola bilər. Amma kifayət qədər tanker, sığorta təminatı və təhlükəsiz dəhliz yoxdursa, o neft alıcıya çatmır.
Bundan əlavə, "sərbəst hasilat gücü" və OPEC+ qərarları həmişə zaman baxımından gecikir. Hətta istehsalçılar hasilatı artırmağa hazır olsalar belə, əvvəl razılaşma olmalıdır, sonra fiziki artım baş verməlidir, sonra neft daşınmalıdır, sonra emal edilməlidir.
OPEC öz materiallarında göstərir ki, könüllü hasilat məhdudiyyətlərinin bir hissəsi, təxminən 1,65 milyon barel gündəlik, bazara mərhələli və şərtlərdən asılı şəkildə qaytarıla bilər. Yəni hətta normal şəraitdə bu, idarə olunan və pilləli siyasətdir. Müharibə şəraitində isə əsas sual birdir: həmin barellər regionu fiziki olaraq tərk edib alıcıya çata biləcəkmi.
Əgər marşrut risk altındadırsa, qərar kağız üzərində qalır.
Logistika: müharibə limana yox, səmaya dəyəndə
Logistika çox vaxt lazımi qədər qiymətləndirilmir. Halbuki müasir təchizat zəncirlərində aviasiya və dəniz daşımaları bir-biri ilə əlaqəli sistem kimi işləyir.
Dəniz daha təhlükəli və ləng olduqda yüklərin bir hissəsi havaya keçir. Hava məkanı bağlananda isə təzyiq yenidən dənizə qayıdır. Əgər hər iki istiqamətdə eyni anda problem yaranırsa, o zaman təchizat zəncirlərinin real deqradasiyası başlayır: komponent çatışmazlığı, müqavilələrin pozulması, istehsalın dayanması, qiymət artımı.
Hazırda zərbə aviasiyaya da dəyib.
Reuters-un məlumatına görə, regionun əsas hava məkanlarının bağlanması və iri hablar vasitəsilə uçuşların dayandırılması qlobal yükdaşıma tutumunu kəskin azaldıb. Qiymətləndirmələr dəyişsə də, söhbət bir neçə gün ərzində iki rəqəmli faiz azalmasından gedirdi. Xüsusilə Asiya - Yaxın Şərq - Avropa dəhlizi üzrə tutumun onlarla faiz azaldığı qeyd olunurdu.
Sahə mənbələri qlobal əlçatan tutumun təxminən 18 faiz azalması barədə qiymətləndirmə də səsləndirirdilər. Bu effekt təkcə reyslərin ləğvi ilə deyil, məcburi dolama marşrutlar və donanmanın yenidən paylanması ilə də bağlı idi.
Bu niyə kritikdir?
Çünki yükün böyük hissəsi ayrıca yük təyyarələri ilə deyil, sərnişin təyyarələrinin yük bölməsində daşınır. Sərnişin reysləri ləğv ediləndə həmin tutum da yoxa çıxır. Fars körfəzi habları isə onilliklər boyu Asiya ilə Avropa arasında körpü rolunu oynayıb: sürət, tezlik, prosedurların oturuşmuşluğu, proqnozlaşdırıla bilənlik. Belə bir qovşağın bağlanması təkcə logistik xərcləri artırmır, ritmi pozur.
Və domino effekti başlayır:
təcili daşımalar bahalaşır, xüsusilə farmasevtika, elektronika, ehtiyat hissələri;
çatdırılma müddətləri uzanır;
şirkətlər "ehtiyat üçün" əlavə stok formalaşdırmağa başlayır və bu, daşımaya əlavə tələbat yaradır;
alternativ hava limanları və marşrutlar yüklənir;
hətta regionla birbaşa əlaqəsi olmayanlar üçün də tariflər artır, çünki təyyarə və slot sayı məhduddur.
Dünya pandemiya dövründə eyni mexanizmi gördü: yük artdığı üçün yox, tutum azaldığı və idarəolunmaz olduğu üçün qiymətlər sıçradı.
Dəniz ticarəti: konteyner dözür, tanker dözmür
Konteyner daşımaları adətən daha çevikdir. Marşrutu dəyişmək, dolanmaq, məsafəni uzatmaq mümkündür. Bahalaşır, amma mümkündür.
Neft və LNG tankerləri isə dəhliz təhlükəsizliyindən daha çox asılıdır. Dar boğazda hər hansı hücum, qəza, müsadirə və ya yanğın sadəcə "insident" deyil. Bu, dərhal bütün donanma və bütün region üçün sığorta haqlarının qalxması deməkdir.
Burada sahənin psixologiyasını da anlamaq lazımdır. Yük sahibi neftin bahalaşmasına hazır ola bilər. Amma tankerinin bütün dünyanın gözü qarşısında məşələ çevrilməsinə hazır deyil. Buna görə də belə məqamlarda bazar yalnız xammalın qiyməti ilə yox, riskin qiyməti ilə yaşayır.
Yaxın həftələr üçün üç ssenari: "əsəblərdən" fəlakətə
Birinci ssenari. Sürətli deeskalasiya, risk mükafatı azalır.
Şərtlər:
hava və dəniz dəhlizləri qismən bərpa olunur;
sığorta və fraxt tarifləri enir;
bazar yenidən "təklif artıqlığı" məntiqinə qayıdır.
Nəticə:
bir neçə ay üçün yüksək risk mükafatı qalır;
Asiyada tədarük diversifikasiyası proqramları sürətlənir;
Fars körfəzindən kənarda LNG və neft üzrə uzunmüddətli müqavilələrə maraq artır.
İkinci ssenari. Uzunmüddətli qeyri-sabitlik, "daha bahalı və daha yavaş" norma olur.
Şərtlər:
boğaz formal olaraq açıqdır, amma hərəkət məhduddur;
periodik zərbələr, təhdidlər və insidentlər sığorta mükafatını yüksək saxlayır;
hava marşrutları qismən açıqdır, lakin dolama yollarla.
Nəticə:
logistika xərclərində davamlı artım;
daşınma payı yüksək olan mallarda inflyasiyanın sürətlənməsi;
enerji idxalçısı ölkələrin, xüsusilə Asiyanın büdcələrinə təzyiqin güclənməsi.
Üçüncü ssenari. Hörmüzdən axınların uzun müddətə real kəsilməsi.
Bu, fəlakətli ssenaridir. İran ətrafındakı böhranı potensial olaraq ən böyük tədarük pozuntusuna çevirən də məhz budur. Səbəb emosiyalar deyil, dar dəhlizdən keçən axınların riyaziyyatıdır.
Nəticələr çoxqatlı olacaq:
neft və qaz "xəbər sıçrayışı" kimi yox, uzunmüddətli qıtlıq trendi kimi bahalaşır;
qlobal inflyasiya ikinci nəfəs alır;
mərkəzi banklar qiymət artımı ilə iqtisadi yavaşlama arasında qalır;
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bahalaşan idxal fonunda borc böhranı riskləri artır;
inkişaf etmiş ölkələrdə həyat səviyyəsi səbəbilə siyasi risklər yüksəlir.
Əsas nəticə
Bu müharibə ona görə təhlükəlidir ki, "neft bahalaşa bilər". Neft onlarla dəfə bahalaşıb və ucuzlaşıb.
Təhlükə ondadır ki, zərbə elə bir qovşağa dəyib ki, burada riskin və çatdırılmanın qiyməti barelin qiymətindən daha vacib ola bilər. Hörmüz boğazı və Fars körfəzi habları sadəcə coğrafiya deyil. Bu, qlobal iqtisadiyyatın alqoritmidir: qısa marşrutlar, yüksək tezlik, etibarlı infrastruktur. Alqoritm pozulanda sistem barel üçün dollar yox, inflyasiya faizləri və həftələrlə gecikmə ilə ödəyir.
Və məhz buna görə, hətta zaman baxımından məhdud kampaniya belə uzun iz buraxa bilər. Şirkətlər müqavilələri dəyişir, dövlətlər ehtiyat strategiyalarını yenidən yazır, sığortaçılar tarifləri yenidən hesablayır, bazarlar isə yeni bir narahatlıq norması ilə yaşamağa başlayır.
Əgər deeskalasiya tez baş verməzsə, dünya birdəfəlik qiymət sıçrayışı yox, yeni tip enerji böhranı ilə üzləşəcək. Bu, qıtlığın yalnız yataqda yox, marşrutda yarandığı böhran olacaq.
