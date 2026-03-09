Arda nə etsə də, ispanları razı sala bilmir
İspaniya La Liqasının 25-ci turunda "Real" səfərdə "Selta"nı 2:1 hesabı ilə məğlub etsə də, matçda məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan Arda Güler hələ də medianın tənqid hədəfidir.
Day.Az İdman.Biz-ə istinadən bildirir ki, İspaniyanın tanınmış jurnalistlərindən olan Xuanma Rodriqes Ardanın səviyyəsinin əsas heyət üçün kifayət etmədiyini iddia edib.
O, gənc ulduzun Tiyaqo Alkantara ilə müqayisədə zəif olduğunu bildirib:
"Son oyunda gördüklərimizə əsasən deyə bilərəm ki, Tiyaqo mütləq "Real"ın ilk 11-ində yer almalıdır. O, Arda Gülerdən öndədir. Arda hələ yaxşı deyil, sahədə itib-batır. Həmçinin, Valverde yenidən cinah müdafiəsinə qayıtmalı, Trent Aleksander-Arnold isə ehtiyat skamyaya çəkilməlidir".
