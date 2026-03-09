"Barselona" "Roma"nın müdafiəçisini istəyir

"Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndikanı istəyir.

Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi mövsümün sonunda keçidi reallaşdıra bilər.

26 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin "Roma" ilə müqavilə müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədərdir.

 

Fil dişi Sahili millisinin üzvü özü də "Barsa"da oynamağa müsbət yanaşır.

"Oser"in yetirməsi olan futbolçu 2023-cü ildə "Ayntraxt"dan (Frankfurt) "Roma"ya keçib.