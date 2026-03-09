https://news.day.az/azerinews/1820965.html "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisini istəyir "Barselona" "Roma"nın müdafiəçisi Obite Ndikanı istəyir. Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi mövsümün sonunda keçidi reallaşdıra bilər. 26 yaşlı mərkəz müdafiəçisinin "Roma" ilə müqavilə müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədərdir. Fil dişi Sahili millisinin üzvü özü də "Barsa"da oynamağa müsbət yanaşır.
