Ən zərərli ət məhsulu bu İMİŞ - Hər gün istifadə edirik
Sağlam qidalanmaya diqqət artdıqca, hansı ət növlərinin daha zərərli olduğu məsələsi də tez-tez araşdırılır. Bir çox insan toyuq və ya hinduşka ətinin sağlamlıq riskləri haqqında məlumat axtarsa da, mütəxəssislər əsl riskin tez-tez nəzərdən qaçırılan başqa bir aspektdə olduğunu söyləyirlər. Nəzarət edilməzsə, bu, ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, problem çox vaxt ətin növündən daha çox onun necə emal və hazırlanması ilə bağlıdır. Emal olunmuş ət məhsulları və nəzarətsiz qiymə bakteriyaların çoxalması üçün əlverişli mühit yarada bilər.
Dietoloqlar sağlamlıq baxımından ən riskli ət qrupunun çox vaxt emal olunmuş ət məhsulları olduğunu bildirirlər. Kolbasa və oxşar məhsullar yüksək miqdarda qatqı maddələri ehtiva edir. Bu, tez-tez və çox miqdarda istehlak edildikdə ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər.
Qida təhlükəsizliyinə ən böyük təhdidlərdən biri tənzimlənməmiş mühitlərdə hazırlanmış qiymə ətdir.
Bu tip qidalarda ət üyüdüldükdə səth sahəsi artır və bu da bakteriyaların çoxalma ehtimalını artırır. Bu, ciddi sağlamlığa zərərli nəticələrə gətirib çıxarır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, qiymə ətin tərkibində E. coli və Salmonella kimi xeyli sayda bakteriya var.
Çünki bakteriyalar əsasən bütün ətlərin səthində olsa da, qiymə prosesi zamanı bu bakteriyalar bütün ətə yayıla bilər. Buna görə də, qiymənin etibarlı mənbələrdən alınması tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре