https://news.day.az/azerinews/1821522.html Ramazanın 22-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 22-ci günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 12-də Bakıda imsak saat 05:31-də, iftar isə saat 18:59-dadır. Ramazan ayının 22-ci gününün duası: "Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik.
Ramazanın 22-ci gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 22-ci günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 12-də Bakıda imsak saat 05:31-də, iftar isə saat 18:59-dadır.
Ramazan ayının 22-ci gününün duası:
"Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vətil-muztərrin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün fəzl qapılarını üzümə aç, bərəkətlərini mənə göndər. Bu gün sənin razılığına bais olan işlərdə məni müvəffəq et, məni behiştin ən yaxşı yerində sakin et. Ey biçarələrin duasını qəbul edən Allah!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре