Bu sadə addımlarla xəstəliklərdən qoruna bilərsiniz
Qış mövsümündə yaz fəslinə keçid həm bədən, həm də ruh sağlamlığı üçün həssas dövr sayılır. Havanın soyuq və rütubətli olması, günəş işığının azlığı və qış xəstəliklərinin hələ tam keçməməsi insan orqanizmi üçün əlavə diqqət tələb edir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qışda bədənimiz vitamin və minerallara daha çox ehtiyac duyur. C vitamini və sink tərkibli qidalar (portağal, nar, kələm, balıq) immun sistemini gücləndirir. Qidalanmada təzə tərəvəz və meyvələrin rolu böyükdür, eyni zamanda günorta yeməklərində zülal və enerji verən qidalar olmalıdır.
Qışda günlərin qısa olması yuxu ritmini poza bilər. Yetərli yuxu orqanizmin immun sistemini gücləndirir və soyuqdəymə xəstəliklərinin qarşısını alır. Gündə 7-8 saat yuxu məsləhət görülür.
Soyuq hava bəzi insanları evdə qalmağa sövq etsə də, fiziki aktivlik sağlamlığın qorunması üçün vacibdir. Həftədə ən azı 3-4 dəfə qısa yürüşlər və ya evdə yüngül məşqlər immuniteti dəstəkləyir.
Qışda soyuq və quru hava dərini qıcıqlandırır, çatlamalara səbəb olur. Nəmli krem və qoruyucu vasitələrdən istifadə dərini sağlam saxlayır. Həmçinin, əlləri tez-tez yumaq və nəmləndirmək vacibdir.
Qışda qrip, soyuqdəymə və digər respirator xəstəliklər daha çox yayılır. Əllərin tez-tez yuyulması, maska istifadəsi və izdihamlı yerlərdə ehtiyatlı olmaq infeksiyalardan qorunmağın əsas yollarındandır.
Qış depressiyası və yuxu-pozuqluq kimi hallarla müşayiət oluna bilər. Bu dövrdə günəş işığından maksimum istifadə etmək, açıq havada gəzmək və hobbilərlə məşğul olmaq əhval-ruhiyyəni yüksəldir.
Qışın sərt şəraitində sağlam qalmaq üçün balanslı qidalanmaq, kifayət qədər yuxu almaq, aktiv qalmaq və gigiyenaya diqqət göstərmək vacibdir. Bu tədbirlər yaz fəslinə enerjili və sağlam keçid etməyə kömək edir.
