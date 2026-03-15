Çinlilər balığın genini dəyişdirib sümüksüz etdilər
Çin alimləri demək olar ki, sümüksüz sazan balığı növü yetişdiriblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Çin Elmlər Akademiyasının tədqiqatçıları gen redaktəsi texnologiyasından istifadə edərək sazan balığında çoxsaylı xırda sümükləri aradan qaldırıblar. Yeni yaradılan balıq növündə onurğa və əsas skelet sümükləri saxlanılsa da, yeməyi çətinləşdirən 80-dən çox xırda sümük yoxdur.
Alimlərin məlumatına görə, bu sazan növü həm daha rahat istehlak olunur, həm də sürətlə böyüyür və xəstəliklərə qarşı daha davamlıdır. Tədqiqatçılar bildiriblər ki, yeni balıq növü balıqçılıq təsərrüfatları üçün daha səmərəli hesab olunur.
Qeyd olunur ki, "Zhongke No. 6" adı verilən bu sazan növünün kommersiya məqsədilə bazara çıxarılması 2026-cı il üçün planlaşdırılır.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu yenilik balıq məhsullarına tələbatı artıra və istehlakçılar üçün balıq yeməyi daha təhlükəsiz və rahat edə bilər.
