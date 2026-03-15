https://news.day.az/azerinews/1822315.html Qazaxıstanda referendum baş tutmuş hesab olunub Astana vaxtı ilə saat 14:00-a qədər 6 471 378 Qazaxıstan vətəndaşı bülleten alıb ki, bu da səsvermə siyahılarına daxil edilən şəxslərin 51,98 faizini təşkil edir.
Qazaxıstanda referendum baş tutmuş hesab olunub
Astana vaxtı ilə saat 14:00-a qədər 6 471 378 Qazaxıstan vətəndaşı bülleten alıb ki, bu da səsvermə siyahılarına daxil edilən şəxslərin 51,98 faizini təşkil edir.
AZƏRTAC Qazaxıstanın Mərkəzi Referendum Komissiyasının məlumatına istinadla xəbər verir ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq, səsvermədə seçki hüququ olan vətəndaşların yarısından çoxu iştirak edirsə, referendum baş tutmuş hesab olunur.
Beləliklə, Qazaxıstanın yeni Konstitusiyası üzrə referendum baş tutmuş hesab olunub.
