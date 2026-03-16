Prezident İlham Əliyev Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif edib
Azərbaycan Respublikası Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
"Vətən uğrunda" medalı ilə
Hüseynov Ramil Arif oğlu - mayor
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Mövlayev Samir Yaqub oğlu - mayor
Abbasov Elsevər Məhəmməd oğlu - kapitan
Eldarov Zaur Səvzixan oğlu - kapitan
Hüseynov Elçin Allahverdi oğlu - kapitan
Fərzəliyev İlkin Mirzə oğlu - leytenant
Vahabzadə Şahin İdayət oğlu - leytenant
Adamov Xəyal Fikrət oğlu - baş çavuş
Hacızadə Səbuhi Elşən oğlu - baş çavuş
Qəhrəmanzadə Elman Qəhrəman oğlu - baş çavuş.
