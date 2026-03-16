Prezident İlham Əliyev Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin bir qrup hərbi qulluqçusunu təltif edib

Azərbaycan Respublikası Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Hüseynov Ramil Arif oğlu - mayor

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Mövlayev Samir Yaqub oğlu - mayor

Abbasov Elsevər Məhəmməd oğlu - kapitan

Eldarov Zaur Səvzixan oğlu - kapitan

Hüseynov Elçin Allahverdi oğlu - kapitan

Fərzəliyev İlkin Mirzə oğlu - leytenant

Vahabzadə Şahin İdayət oğlu - leytenant

Adamov Xəyal Fikrət oğlu - baş çavuş

Hacızadə Səbuhi Elşən oğlu - baş çavuş

Qəhrəmanzadə Elman Qəhrəman oğlu - baş çavuş.