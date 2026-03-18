Hər gün kartof yemək olarmı? - Dietoloqların açıqladığı həqiqət
Kartof süfrələrimizdə ən çox istifadə olunan məhsullardan biridir. O, əlçatan, doyumludur və ondan çoxsaylı yeməklər hazırlamaq mümkündür.
Day.Az xəbər verir ki, Lent.az kartofun orqanizmə olan faydalarını təqdim edir:
Kartof düzgün hazırlanarsa, kifayət qədər faydalı qida məhsulu hesab olunur.
Aşağı kalorili məhsuldur.
100 qram qaynadılmış kartofda təxminən 70 kilokalori var. Bu, düyü və ya makaronla müqayisədə daha azdır.
Uzun müddət toxluq hissi yaradır.
Kartofun tərkibindəki nişasta və lif insanı bir neçə saat ac qalmaqdan qoruyur.
Vitamin və minerallarla zəngindir.
Kartofda:
C vitamini
B qrupu vitaminləri
kalium
maqnezium
kimi faydalı maddələr mövcuddur.
Bağırsağın fəaliyyətini yaxşılaşdırır.
Kartofun tərkibində olan xüsusi nişasta növü bağırsaqdakı faydalı bakteriyaların inkişafını dəstəkləyir.
Əlçatan və yerli məhsuldur.
Kartof bir çox digər qarnir məhsulları ilə müqayisədə həm ucuz, həm də daha geniş yayılmışdır.
Maraqlı fakt: Norveçdə aparılan bir araşdırma göstərib ki, hər gün ən azı iki kartof yeyən insanların erkən ölüm riski təxminən 12% daha az olub.
Nələrə diqqət etmək lazımdır?
Kartof faydalı olsa da, onun hazırlanma üsulu və keyfiyyəti çox vacibdir.
Qızardılmış kartofdan çəkinin.
Fri kartof və çips kimi məhsullar qızartma zamanı zərərli maddələr yaradır və çox yağ qəbuluna səbəb olur.
Sulanin təhlükəsi.
Kartof yaşıllaşıbsa və ya cücəribsə, onun tərkibində solanin adlı zəhərli maddə yaranır. Bu cür kartofu yemək qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər.
Gündə nə qədər kartof yemək olar?
Dietoloqlar bildirir ki, kartof sağlam qidalanmanın bir hissəsi ola bilər. Orta hesabla gündə təxminən 250 qram kartof qəbul etmək məqbul sayılır.
Bununla belə əsas prinsip qida müxtəlifliyidir rasion yalnız kartofdan ibarət olmamalıdır.
Kartofu sağlam şəkildə necə yemək olar?
Yaşıllaşmamış və zədələnməmiş kartof seçin. Qaynatma və ya sobada bişirməyə üstünlük verin. Sobada bişmiş kartofu qabığı ilə yemək daha faydalıdır, çünki vitaminlərin çoxu qabıqda olur. Kartofu tərəvəzlər, göyərti və yağsız zülallarla birlikdə istifadə edin. Kartofu hər gün yemək mümkündür. Əsas şərt onu düzgün hazırlamaq və qidalanmada balansı qorumaqdır. Qaynadılmış və ya sobada bişmiş kartof tərəvəzlərlə birlikdə həm sağlam, həm də doyumlu yemək hesab olunur.
