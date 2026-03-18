Yanvar-fevral aylarında BTC boru kəməri ilə neftin ixracı azalıb
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə nəql olunan tranzit neftinin həcmi 4,055 milyon ton təşkil edib.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadla məlumat verir.
Məlumata əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 375 min ton və ya 8,5% azdır. Həmin dövrdə BTC ilə 4,430 milyon ton neft nəql olunmuşdu.
Qeyd edilən dövrdə BTC boru kəməri ilə nəql olunan neftin 83,1%-ni (3,369 milyon ton) Azərbaycanda hasil edilmiş neft, 16,9%-ni (686,4 min ton) isə Türkmənistan və Qazaxıstandan daxil olan neft təşkil edib.
Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ümumi uzunluğu 1768 km təşkil edir, 443 km Azərbaycan ərazisindən, 249 km Gürcüstan ərazisindən, 1076 km isə Türkiyə ərazisindən keçir. Boru kəmərinin inşası 2003-cü ilin aprel ayında başladılıb, 2005-ci il mayın 18-də boru kəmərinə neft yüklənib.
2002-ci ilin avqust ayında layihənin icrası üçün təsis edilmiş BTC Co. şirkətində pay bölgüsü aşağıdakı kimidir: bp (30.10%), SOCAR (32.97%), MOL (8.90%), TPAO (6.53%), Eni (5.00%), TotalEnergies (5.00%), ITOCHU (3.40%), ONGC Videsh (3.10%), ExxonMobil (2.50%) və INPEX (2.50%).
