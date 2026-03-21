Hidayət Heydərov “Böyük Dəbilqə” turnirində bürünc medal qazanıb

Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov (73 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb.

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə İspaniya təmsilçisi Anton Şuxaliyevi məğlub edib.