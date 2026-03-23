Azərbaycanın “Aİ-95” markalı benzini idxal və ixrac etdiyi ölkələr – SİYAHI
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana 4 ölkədən dəyəri 17,4 milyon ABŞ dolları olan 20,1 min ton mühərrik benzinləri, tərkibində qurğuşunun miqdarı 0,013 q/l-dən çox olmayan, 95 və ya daha çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə (Aİ-95) benzin idxal edilib.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 8,8 milyon ABŞ dolları və ya 2 dəfə, həcm ifadəsində isə 9,7 min ton və ya 1,9 dəfə çoxdur.
Eyni zamanda hesabat dövründə Azərbaycandan yalnız bir ölkəyə - Ermənistana dəyəri 1,168 milyon ABŞ dolları olan 1 743 ton "Aİ-95" markalı benzin ixrac edilib.
2026-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanın "Aİ-95" markalı benzin idxal etdiyi ölkələr:
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
Məbləğ (min ABŞ dolları)
|
Belarus
|
4946,7
|
4303,63
|
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
|
7357,58
|
6233,36
|
Rumıniya
|
2246,85
|
1959,22
|
Yunanıstan
|
5508,62
|
4912,31
