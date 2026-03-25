https://news.day.az/azerinews/1824130.html Zərdabda avtomobilin su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanların adları məlum olub Zərdabda avtomobilin su kanalına aşması nəticəsində xəsarət alanların kimliyi məlum olub. Day.Az xəbər verir ki, xəsarət alanlar Əlvəd kəndi ərazisində qeydə alınan hadisədə Vidadi Nəsibov, Vəkil Abışov, Ramilə Baxışova, Umud Mütəlimovdur. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. xxx 10:23
Zərdab rayonunda yol hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var.
Day.Az xəbər verir ki, qəza rayonun Əlvəd kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "Hyundai Santa Fe" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq su kanalına aşıb.
İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
