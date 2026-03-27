"Qarabağ"ın qapıçısı transfer imkanını rədd etdi
"Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski ABŞ-nin MLS Liqasına transfer imkanını rədd edib.
Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı qolkiper bu barədə "Sport.pl" nəşrinə müsahibəsində bildirib.
Polşalı oyunçu karyerasını Avropada davam etdirmək istədiyini söyləyib:
"Avrokuboklarda oynamaq niyyətindəyəm. Məni burada çıxış edən klublar maraqlandıracaq. Bu səbəbdən MLS-ə transfer imkanını rədd etdim. Oradan sorğular var idi. Harada oynayacağımı bilmirəm, çünki buna bir neçə məsələ təsir edəcək. Arzum İngiltərə Premyer Liqasıdır. Lakin ehtiyat qapıçı olacağım komandaya getməyəcəyəm. Oynamaq və bir nömrə olmaq istəyirəm. Məni yalnız bu maraqlandırır".
M. Koxalski UEFA Çempionlar Liqasında "Napoli"yə qarşı keçirdikləri matça xüsusi toxunub:
"Məğlubiyyətə baxmayaraq bu qarşılaşmanı yaxşı xatırlayacağam. Uduzduğumuz oyundan sonra heç vaxt razı qalmıram. Amma həmin vaxt çox müsbət şeylər baş verdi. Bir neçə yaxşı qurtarışım oldu. Təkcə yaxınlarımdan yox, başqalarından da təbriklər aldım. Matçdan sonra "Napoli"nin məşqçilər korpusundan bir nəfərlə danışdım. Məni təriflədi, Dedi ki, belə davam edim və inkişafdan qalmayım, çünki məni izləyəcəklər. Bu çox böyük motivasiya oldu".
Xatırladaq ki, Mateuş Koxalski 2024-cü ilin avqustundan "Qarabağ"da çıxış edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре