Şahdağda qarın hündürlüyü 49 sm-dir Azərbaycanda yağıntılı hava davam edir, dağlıq ərazilərə qar yağır. Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Belə ki, Xınalıqda düşən qarın miqdarı 39 mm (aylıq normanın 104%-i), əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü isə 10 sm, Şahdağda 35 (aylıq normanın 93%-i), əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü isə 49 sm, Qrızda 60 (aylıq normanın 146%-i), qar örtüyünün hündürlüyü 17 sm, Kəlbəcərdə 7, Laçında 5, Qubadlı, Şuşada 1 sm-dir.
