İspaniya Azərbaycanda yeni investisiya imkanlarını nəzərdən keçirir
Orta müddətli perspektivdə ən ümidverici istiqamətlər artıq real dinamikanın müşahidə olunduğu və Azərbaycanın prioritetlərinə uyğun gələn sahələr hesab olunur.
Day.Az xəbər verir kii bunu Trend-ə İspaniyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Sahibkarlıq Nazirliyinin Dövlət Ticarət Katibliyindən bildiriblər.
Qeyd olunur ki, rəqəmsal iqtisadiyyat hazırda ən dinamik istiqamətlərdən biridir və artıq İspaniyanın texnoloji şirkətlərindən biri yüksək texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıqda möhkəm mövqe qazanıb.
"Energetika və "yaşıl keçid" də strateji əhəmiyyət daşıyır, ələlxüsus da mövcud infrastrukturun bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində yeni imkanlarla birləşdirilməsi kontekstində. İspan mühəndis və sənaye podratçıları milli enerji sektoru üçün iri layihələr həyata keçiriblər, o cümlədən neft emalı güclərinin modernləşdirilməsi və digər sənaye yenilənmələri. İspaniya həmçinin Azərbaycanı Avropa ilə birləşdirən əsas enerji infrastrukturu layihələrində iştirak edir.
Bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində əməkdaşlıq getdikcə daha konkret səciyyə alır: dövlət elektroenergetika şirkəti ilə birgə 150 MVt gücündə külək enerjisi ("Yeni Yaşma") və 300 MVt gücündə günəş enerjisi layihələri İspaniyanın ixrac kredit agentliyi "Cesce"nin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Eyni zamanda digər İspaniya şirkətləri yerli tərəfdaşlarla birlikdə əlavə külək layihələrini (məsələn, təxminən 70 MVt) irəli aparır və bərpa olunan enerji proqramlarının icrasında texniki dəstək göstərirlər",- deyə katiblikdən bildirilib.
Vurğulanıb ki, Azərbaycan tərəfindən nəqliyyat əlaqəliliyinin bərpası və inkişafına verilən prioritet fonunda infrastruktur əməkdaşlığın mühüm sahəsi olaraq qalır.
"Nəhayət, kənd təsərrüfatı və su ehtiyatlarının idarə olunması da, xüsusilə praktik biznes əməkdaşlığı vasitəsilə əhəmiyyət qazanmaqdadır. Bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş İspaniya aqrar şirkətlərinin ticarət missiyası suvarma, istixana təsərrüfatı, bitki mühafizəsi və kənd təsərrüfatı bitkilərinin qidalanması sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətləri bir araya gətirib ki, bu da Azərbaycanın aqrobiznes üzrə prioritetlərinə tam uyğundur.
Ümumilikdə, əməkdaşlıq potensialının ən böyük hissəsi rəqəmsallaşma, dayanıqlı infrastruktur və "yaşıl keçid"in kombinasiyası, həmçinin kənd təsərrüfatı və su ehtiyatlarının artan rolu üzərində cəmlənir",-deyə məlumatda bildirilir.
Həmçinin qeyd olunur ki, artıq həyata keçirilən əməkdaşlıq əsasında yeni layihələr, xüsusilə bərpa, dayanıqlı inkişaf və müasir infrastrukturla bağlı sahələrdə nəzərdən keçirilir.
"Bu kontekstdə Strateji iqtisadi dialoq gələcək layihələrin icrasını asanlaşdıran praktik alət kimi çıxış edir. O, tərəflərə layihələrin ideyadan icraya keçidini müəyyən edən prioritetləri və əsas şərtləri operativ şəkildə razılaşdırmağa kömək edir. Buraya parametrlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi, mərhələlərin real ardıcıllığı, icazə prosedurları və zərurət yarandıqda elektrik şəbəkələrinə qoşulma məsələləri daxildir.
Dialoq həmçinin maliyyələşdirmə, risklərin azaldılması mexanizmləri və layihələrin icrasında yarana biləcək maneələrin vaxtında aradan qaldırılması üçün strukturlaşdırılmış platforma rolunu oynayır.
Ümumilikdə, bu format yeni imkanlar yarandıqca üzvi şəkildə genişlənə bilən çevik əməkdaşlıq gündəliyinin formalaşmasına töhfə verir", - deyə dövlət katibliyindən bildirilib.
Qeyd edilir ki, İspaniya günəş və külək enerjisi sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün əhəmiyyətli potensial görür.
"Hidrogenlə bağlı yanaşma məqsədyönlü və perspektivlidir. İspaniya hidrogenin dəyər zəncirinin bütün mərhələləri üzrə ciddi təcrübə toplayıb və Azərbaycanın hidrogen istifadəsinə hazır infrastrukturun yaradılması istiqamətində atdığı addımları maraqla izləyir. Buraya Avropa bazarları ilə gələcək əlaqələrin gücləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüslər də daxildir", -deyə katiblikdən bildirilib.
Vurğulanır ki, bu, bərpa olunan enerji güclərinin genişlənməsi və zəruri infrastruktur və normativ bazanın inkişafı fonunda hidrogen sahəsində seçmə əməkdaşlıq imkanları yaradır.
"İspaniyanın infrastruktur və mühəndislik şirkətlərinin Azərbaycanda nəqliyyat qovşaqları və logistika mərkəzlərinin inkişafı layihələrində iştirak etməsi üçün imkanlar mövcuddur. Azərbaycan regional nəqliyyat qovşağı kimi rolunu gücləndirdikcə, bu sahədə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yaranır.
Bu maraq artıq İspaniya şirkətlərinin Azərbaycanın nəqliyyat-logistika sistemində mövcud iştirakı ilə dəstəklənir. Buraya hava hərəkətinin idarə olunması, aeroportların rəqəmsal sistemləri və əlaqəli xidmətlər sahəsində əməkdaşlıq daxildir.
Daha geniş mənada, Azərbaycanın yollar, aeroportlar, multimodal logistika platformaları və nəqliyyat dəhlizlərini əhatə edən nəqliyyat əlaqəliliyinin bərpası və inkişafı planları İspaniyanın infrastruktur tikintisi, nəqliyyat mühəndisliyi, mobililik üzrə rəqəmsal həllər və inteqrasiya olunmuş logistika sahələrində beynəlxalq səviyyədə tanınmış səlahiyyətləri ilə yaxşı uzlaşır",- məlumatda qeyd olunur.
Vurğulanır ki, ümumilikdə İspaniya Azərbaycanda nəqliyyat qovşaqları və logistika mərkəzlərinin inkişafını hər iki ölkənin strateji maraqlarına uyğun, yüksək potensiala malik istiqamət kimi qiymətləndirir.
"İspaniya Orta dəhlizin Avrasiya nəqliyyat sisteminin mühüm elementi kimi artan strateji əhəmiyyətini tanıyır, ələlxüsus da Avropa ilə Asiya arasında ticarət marşrutlarının şaxələndirilməsi və möhkəmləndirilməsi fonunda. Bu kontekstdə Azərbaycan əsas mühüm oynayır və onun nəqliyyat infrastrukturu və logistika sahəsinə yönəlmiş ardıcıl investisiyaları bu marşrutun səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
İspaniyanın baxışına görə, Orta dəhliz mövcud marşrutları tamamlayaraq təchizat zəncirlərinin dayanıqlığını və çevikliyini artırır və daha balanslı nəqliyyat əlaqəliliyi arxitekturasının formalaşmasına töhfə verir. Bu yanaşma Avropa İttifaqının prioritetlərinə, o cümlədən təhlükəsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli infrastrukturun inkişafına yönəlmiş "Global Gateway" təşəbbüsünə uyğundur", - katiblikdən bildirilib.
Həmçinin qeyd olunur ki, daha geniş mənada İspaniya bu dəhlizi tərəfdaşlıq, investisiyalar və standartlara əsaslanan Avropa əlaqəlilik baxışının bir hissəsi kimi görür:
"Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzərindən müasir, səmərəli və qarşılıqlı əlaqəli nəqliyyat marşrutlarının inkişafı Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynaya bilər, iqtisadi səmərəlilik, ekoloji dayanıqlılıq və geosiyasi balans təmin edər".
Qeyd edək ki, Orta Dəhliz regionun bir sıra ölkələrindən keçən, Asiya ilə Avropanı birləşdirən nəqliyyat və ticarət marşrutudur. Bu, ənənəvi Şimal və Cənub dəhlizlərinə alternativdir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Mərkəzi Asiya ölkələrindən keçərək, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçərək Avropaya çatır. Orta Dəhliz Asiyanın şərq bölgələrini, o cümlədən, Çini Avropa ilə birləşdirən, daha uzun dəniz yollarından yan keçməklə quru yolu təklif edir.
