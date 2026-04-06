Yunanıstanda zəlzələ qeydə alınıb
Bazar ertəsi günü, yerli vaxtla saat 06:20-də Yunanıstanın Epirus əyalətinin İoannina şəhərindən 14 km şimal-qərbdə 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerin 5,97 km dərinliyində qeydə alınıb.
