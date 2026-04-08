ABŞ və İran sıx əməkdaşlıq edəcək – Donald Tramp
Atəşkəs razılamasından sonra ABŞ "rejim dəyişikliyi" yaşamış İranla sıx əməkdaşlıq edəcək.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz "Truth Social" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O, Tehranla tariflər və sanksiyaların yüngülləşdirilməsi məsələlərini müzakirə edəcəklərini də diqqətə çatdırıb
"Uranın zənginləşdirilməyəcək və ABŞ İranla birlikdə işləyərək dərin şəkildə basdırılmış (B-2 bombardmançılarının səbəb olduğu) bütün "nüvə tozu"nu üzə çıxarıb aradan qaldıracaq. Bu obyektlər həmişə son dərəcə dəqiq peyk nəzarəti altındadır. Hücum tarixindən bu günədək heç nəyə toxunulmayıb. Biz İranla tariflər və sanksiyaların yumşaldılması məsələsini müzakirə edirik və edəcəyik. 15 bəndin bir çoxu artıq razılaşdırılıb",- deyə Tramp vurğulayıb.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Zərbələr ölkənin ən böyük şəhərlərinə, o cümlədən Tehrana endirilib. Ağ Ev hücumu İslam Respublikasından qaynaqlanan raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ölkənin ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və rəhbərliyin bəzi digər əsas fiqurları həlak olub. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini bəyan edib. İran eyni zamanda ballistik raketlər, qanadlı raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyadakı obyektlərini hədəfə alır.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb.
Aprelin 7-də ABŞ və İran hərbi eskalasiyanın qarşısını almaq və danışıqlar üçün imkan yaratmaq məqsədilə təxminən iki həftəlik, müvəqqəti atəşkəs barədə razılığa gəliblər Məlumatlara görə, razılaşma Pakistanın vasitəçiliyi ilə əldə edilib. Əsas məqamlardan biri İranın Hörmüz boğazını qlobal gəmiçilik üçün yenidən açmaq öhdəliyidir, eyni zamanda tərəflər hücumları dayandıraraq danışıqlara hazırlaşırlar.
