“Qarabağ”dan xanım azarkeşlərə NÖVBƏTİ JEST
Aprelin 18-də keçiriləcək "Qarabağ"-"Sabah" oyununa giriş xanım azarkeşlər üçün pulsuz olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Premyer Liqanın XXVIII turu çərçivəsində "Sabah"la keçiriləcək ev oyununda komandanı dəstəkləmək istəyən xanım azarkeşlər üçün giriş tamamilə pulsuzdur.
Bununla belə stadiona biletsiz girişin mümkün olmadığı da vurğulanıb.
Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 19:30-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.
