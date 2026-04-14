Nikah və boşanmalarn sayı açıqlanıb

Bu ilin yanvar-fevral ayı ərzində nikah və boşanmaların sayı açıqlanıb.

Məlumata görə, 2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 5250 nikaha daxilolma və 3376 boşanma halları qeydə alınıb və 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 4,7-dən 3,2-yə, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2,0-a düşüb.