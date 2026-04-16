Dövlət Gömrük Komitəsi Ermənistandan idxal məsələsinə aydınlıq gətirib

Cari ilin mart ayında Niderland Krallığından 960 ABŞ dollar dəyərində qızıl gül idxal edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, "Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası"nın 3.3-cü bəndinə əsasən idxalda malın mənşə ölkəsi tərəfdaş ölkə hesab edildiyindən sözügedən qızıl güllər xarici ticarətin gömrük statistikasında Ermənistandan idxal edilən mallar kimi öz əksini tapıb.