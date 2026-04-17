Ermənistan və Azərbaycan artıq sülh vəziyyətindədir — Ermənistan XİN
Ermənistan və Azərbaycan sülh vəziyyətindədir.
Trend-in xüsusi müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Antaliya Diplomatiya Forumu çərçivəsində azərbaycanlı jurnalistlərə Ermənistanın xarici işlər nazirinin müavini Vaan Kostanyan deyib.
"Ermənistan və Azərbaycan artıq sülh vəziyyətindədir. Biz artıq ilkin mübadilələrə başlamışıq, o cümlədən Azərbaycandan neft məhsullarının idxalı həyata keçirilir. Tərəflər həmçinin gələcək mümkün ticarət üçün malların siyahıları ilə mübadilə ediblər", - deyə o bildirib.
Onun sözlərinə görə, normallaşma prosesi davam edir.
"Sülh sazişinin mətni artıq paraflanıb və biz onun imzalanması və sonrakı ratifikasiyası istiqamətində Azərbaycan tərəfi ilə işi davam etdirəcəyik", - deyə Kostanyan qeyd edib.
