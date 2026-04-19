Alimlər 70 ildən sonra B1 vitamininin sirrini açdı: Bu kəşf dərman istehsalını dəyişə bilər
Kaliforniya Universitetinin Riverside şəhərindən olan alimlər 1958-ci ildən bəri mübahisə mövzusu olan B1 vitamini (tiamin) ilə bağlı mühüm elmi sirri həll ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırma vitaminin təsir mexanizmində "karben" adlanan yüksək reaktiv karbon molekulunun iştirak edə biləcəyini göstərib.
Karbenlər adətən su ilə təmasda dərhal parçalandığı üçün onların sabit qalması və müşahidə edilməsi mümkün hesab olunmurdu. Lakin alimlər xüsusi qoruyucu struktur hazırlayaraq bu molekulu su mühitində daha uzun müddət sabit saxlamağa nail olublar. Bunun sayəsində 70 il əvvəl irəli sürülən nəzəriyyə ilk dəfə birbaşa eksperimental olaraq təsdiqlənib.
Tədqiqatın müəllifləri bildirirlər ki, bu kəşf yalnız nəzəri kimya üçün deyil, həm də praktiki sahələr üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Karbenlərin su mühitində sabitləşdirilməsi daha ekoloji təmiz kimyəvi reaksiyaların və yeni dərman sintez üsullarının inkişafına yol aça bilər.
Mütəxəssislərin fikrincə, bu yanaşma gələcəkdə əczaçılıq sənayesində zəhərli həlledicilərin istifadəsini azalda və daha təhlükəsiz istehsal texnologiyalarının tətbiqinə imkan verə bilər.
