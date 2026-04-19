Yulaf yoxsa yumurta: Sizin üçün hansı səhər yeməyi daha uyğundur?
Diyetoloqlar bildirirlər ki, "ən yaxşı səhər yeməyi" anlayışı universal deyil.
Day.Az xarici araşdırmalara istinadən xəbər verir ki, yulaf və yumurta arasında seçim insanın orqanizm ehtiyaclarından, fiziki aktivlik səviyyəsindən və sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır.
Eyni məhsul bir şəxs üçün ideal, digəri üçün isə o qədər də uyğun olmaya bilər.
Yulaf əzməsi liflə zəngin olduğu üçün xüsusilə həzm sistemi və ürək sağlamlığı üçün faydalıdır. O, B qrupu vitaminləri, dəmir və sink kimi mikroelementləri də ehtiva edir. Lakin hazır şirin qarışıqların tərkibində çox miqdarda şəkər ola bilər, buna görə yulafı evdə hazırlamaq və meyvə və ya qoz-fındıqla zənginləşdirmək daha sağlam seçim sayılır.
Yumurta isə əsasən yüksək zülal tərkibi ilə seçilir və əzələ kütləsini artırmaq, həmçinin karbohidrat qəbulunu azaltmaq istəyənlər üçün daha uyğundur. Bundan əlavə, göz və dəri sağlamlığına faydalı antioksidantlar da ehtiva edir. Lakin yağ, qaymaq və pendir kimi əlavələr onun kaloriliyini və doymuş yağ miqdarını artıra bilər.
Mütəxəssislərin ümumi fikrinə görə, həm yulaf, həm də yumurta düzgün hazırlandıqda sağlam qidalanmanın bir hissəsi ola bilər. Əsas şərt şəkər, yağ və emal olunmuş əlavələrin minimuma endirilməsidir.
