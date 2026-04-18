Ceyhun Bayramo və Maqdalena Qrono Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər - FOTO
Azərbaycan xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono ilə görüşüb.
Day.Az Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, tərəflər regionda dialoq və əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə diqqət yetiriblər.
Görüş zamanı davam edən diplomatik əlaqələrin vacibliyini, sülh danışıqlarında əldə edilən irəliləyişi və hərtərəfli və davamlı sülh razılaşmasına doğru irəliləyişin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulanıb.
Onlar həmçinin Azərbaycanla Aİ arasında enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat infrastrukturu və iqtisadi tərəfdaşlıq sahələri də daxil olmaqla, əməkdaşlığı genişləndirmək imkanlarını araşdırdılar və davamlı əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.
