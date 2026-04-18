https://news.day.az/azerinews/1828842.html "Teşkilat" izləyicilərinə pis xəbər Türkiyənin Kahramanmaraş ve Şanlıurfa şəhərlərindəki məktəblərdə baş verən silahlı hücum fonunda daha bir serial bu həftə yayımlanmayacaq. Day.Az xəbər verir ki, "Teşkilat"ın yeni bölümü bu axşam təqdim olunmayacaq. Qeyd edək ki, baş verən hadisələrə görə həftənin ortasından etibarən bir çox serial izləyicilərin ixtiyarına verilməyib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре