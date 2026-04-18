Azərbaycan və Özbəkistan regional təhlükəsizlik və ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər - FOTO
Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistanın xarici işlər naziri Bəxtiyor Saidov ilə görüşüb.
Day.Az Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə iki qardaş ölkə arasında ikitərəfli və çoxtərəfli forumlarda müttəfiqlik münasibətləri, eləcə də Yaxın Şərqdəki mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.
