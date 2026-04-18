https://news.day.az/azerinews/1828854.html ABŞ-nin dəniz blokadası aradan qaldırılana qədər Hörmüz boğazını bağlı qalacaq - SEPAH İran şənbə axşamından ABŞ dəniz blokadası tamamilə aradan qaldırılana qədər Hörmüz boğazını bağlayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri xəbər verib.
Qeyd olunub ki, atəşkəsin pozulması və ABŞ-ni İran gəmiləri və limanlarına qarşı davam edən dəniz blokadası səbəbindən Hörmüz boğazı bağlı qalacaq.
SEPAH gəmi sahiblərini yalnız İran tərəfinin tövsiyələrinə əməl etməyə çağırıb və ABŞ prezidenti Donald Trampın Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə bağlı açıqlamalarını "etibarsız" adlandırdı.
