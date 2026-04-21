Bu işçilərə WhatsApp qadağan edilir Avropa ölkələrində hökumətlər dövlət qulluqçularının ABŞ mənşəli mesajlaşma tətbiqlərindən istifadəsini məhdudlaşdırmağa başlayıb. Day.Az "Politico"-ya istinadən xəbər verir ki, Fransa, Almaniya, Polşa, Niderland, Lüksemburq və Belçika nəzarət edə bilmədikləri platformalardan imtina etməyə yönəlib.
Bu addım əsasən məlumat təhlükəsizliyi və rəqəmsal suverenlik narahatlıqları ilə izah olunur. Belə ki, WhatsApp və Signal kimi tətbiqlərin istifadəsi getdikcə məhdudlaşdırılır.
Onların yerinə dövlət nəzarətində olan, qapalı mesajlaşma sistemlərinin tətbiqi planlaşdırılır.
Bu isə məlumatların qorunmasını gücləndirməyə hesablanıb.
