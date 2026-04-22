Yaponiyanın öldürücü silah ixracına Çindən sərt reaksiya
Yaponiya onilliklərdir qüvvədə olan öldürücü silah ixracına dair sərt qaydaları yumşaldaraq müdafiə siyasətində mühüm dəyişiklik edib.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Yaponiyanın baş naziri Sanae Takaichi dəyişikliklərin artan təhlükəsizlik çağırışlarına cavab olaraq qəbul edildiyini və Yaponiyanın həm öz müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi, həm də beynəlxalq sabitliyə töhfə verməyi hədəflədiyini bildirib.
Qərara əsasən, Tokio artıq daha geniş spektrdə müdafiə texnikalarının ixracına imkan yaradacaq və bu addım ölkənin qlobal silah bazarına çıxışını genişləndirəcək.
Rəsmilər bu addımın ölkənin müdafiə sənayesini daha rəqabətli edəcəyini vurğulayır.
Çin isə qərara kəskin etiraz edib. Pekin bu siyasəti "məsuliyyətsiz hərbiləşmə" kimi qiymətləndirərək ciddi narahatlıq ifadə edib və Yaponiyanın addımlarını diqqətlə izləyəcəyini bəyan edib.
