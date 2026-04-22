Hava şəraiti kəskin dəyişir - XƏBƏRDARLIQ
Aprelin 24-25-də Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
